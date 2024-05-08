Уникальный советский истребитель И-16 покажут на параде в Новосибирске

Это единственный сохранившейся в России экземпляр И-16. Он участвовал в боях Великой Отечественной войны и был восстановлен к 79-годовщине Победы. Первый после реконструкции полет на истребителе совершил заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации Владимир Барсук. В восстановлении истребителя принимали участие большое число энтузиастов — от поисковых отрядов до сотрудников авиационных предприятий.

И-16 разрабатывался в начале тридцатых годов XX века и производился с 1934 по 1942 год. Он пришел на замену бипланам, выгодно отличаясь от них по скорости и маневренности. К началу Великой Отечественной войны «ишачок» (так ласково именовали истребитель в войсках) стал самым массовым истребителем.

«По своему опыту могу подтвердить, что И-16 действительно один из самых сложных самолетов в управлении. От советских летчиков для успешного выполнения боевых задач требовалось максимальное внимание и концентрация, своими успехами они неоднократно подтверждали высокий уровень подготовки и владения тактикой ведения воздушного боя», — пояснил Владимир Барсук.

Фрагменты самолета нашли участники движения «Крылатая память Победы» в июне 1992 года в Карелии в двух километрах от озера Коккоярви. Найденный И-16 мог состоять на вооружении в базирующемся в Карелии 155 истребительном авиаполку и, предположительно, совершил вынужденную посадку летом 1941 года. При осмотре ни вооружения, ни личных вещей летчика не нашли. Скорее всего, на месте вынужденной посадки работала аварийная команда вооруженных сил.