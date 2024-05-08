Уникальный советский истребитель И-16 покажут на параде в Новосибирске

В Новосибирске в параде Победы 9 мая примет участие советский боевой истребитель И-16, восстановленный сибирскими авиаторами до летного состояния.
Это единственный сохранившейся в России экземпляр И-16. Он участвовал в боях Великой Отечественной войны и был восстановлен к 79-годовщине Победы. Первый после реконструкции полет на истребителе совершил заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации Владимир Барсук. В восстановлении истребителя принимали участие большое число энтузиастов — от поисковых отрядов до сотрудников авиационных предприятий.
И-16 разрабатывался в начале тридцатых годов XX века и производился с 1934 по 1942 год. Он пришел на замену бипланам, выгодно отличаясь от них по скорости и маневренности. К началу Великой Отечественной войны «ишачок» (так ласково именовали истребитель в войсках) стал самым массовым истребителем.
«По своему опыту могу подтвердить, что И-16 действительно один из самых сложных самолетов в управлении. От советских летчиков для успешного выполнения боевых задач требовалось максимальное внимание и концентрация, своими успехами они неоднократно подтверждали высокий уровень подготовки и владения тактикой ведения воздушного боя», — пояснил Владимир Барсук.
Зато поисковики увидели фрагменты деревянного фюзеляжа, центроплан, шасси, консоли, часть оперения и двигатель М-62. Маркировка консолей указывала на то, что детали могли быть произведены на Горьковском заводе № 21 имени Орджоникидзе. Центроплан был выпущен в Новосибирске на авиационном заводе № 153 имени Чкалова. При детальном осмотре волонтеры установили, что И-16 имел камуфляжную окраску. Сверху он был покрыт темно-зеленой защитной краской, а снизу — серо-голубой. При восстановлении самолету вернули изначальные цвета.
В том же 1992 году поисковики перевезли фрагменты самолета в Новосибирск. После этого начался длительный поиск конструкторской документации, необходимой для реконструкции. Изготовлением и восстановлением элементов конструкции самолета занимались на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова и компания «Авиареставрация». В Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина (входит в структуру ФГБУ «НИЦ “Институт имени Жуковского”) прошла окончательная сборка, наземные и летные испытания истребителя.