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Уникальный советский истребитель И-16 покажут на параде в Новосибирске

В Новосибирске в параде Победы 9 мая примет участие советский боевой истребитель И-16, восстановленный сибирскими авиаторами до летного состояния.

Источник: Российская газета

В Новосибирске в параде Победы 9 мая примет участие советский боевой истребитель И-16, восстановленный сибирскими авиаторами до летного состояния.

Это единственный сохранившейся в России экземпляр И-16. Он участвовал в боях Великой Отечественной войны и был восстановлен к 79-годовщине Победы. Первый после реконструкции полет на истребителе совершил заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации Владимир Барсук. В восстановлении истребителя принимали участие большое число энтузиастов — от поисковых отрядов до сотрудников авиационных предприятий.

И-16 разрабатывался в начале тридцатых годов XX века и производился с 1934 по 1942 год. Он пришел на замену бипланам, выгодно отличаясь от них по скорости и маневренности. К началу Великой Отечественной войны «ишачок» (так ласково именовали истребитель в войсках) стал самым массовым истребителем.

«По своему опыту могу подтвердить, что И-16 действительно один из самых сложных самолетов в управлении. От советских летчиков для успешного выполнения боевых задач требовалось максимальное внимание и концентрация, своими успехами они неоднократно подтверждали высокий уровень подготовки и владения тактикой ведения воздушного боя», — пояснил Владимир Барсук.

Фрагменты самолета нашли участники движения «Крылатая память Победы» в июне 1992 года в Карелии в двух километрах от озера Коккоярви. Найденный И-16 мог состоять на вооружении в базирующемся в Карелии 155 истребительном авиаполку и, предположительно, совершил вынужденную посадку летом 1941 года. При осмотре ни вооружения, ни личных вещей летчика не нашли. Скорее всего, на месте вынужденной посадки работала аварийная команда вооруженных сил.

Зато поисковики увидели фрагменты деревянного фюзеляжа, центроплан, шасси, консоли, часть оперения и двигатель М-62. Маркировка консолей указывала на то, что детали могли быть произведены на Горьковском заводе № 21 имени Орджоникидзе. Центроплан был выпущен в Новосибирске на авиационном заводе № 153 имени Чкалова. При детальном осмотре волонтеры установили, что И-16 имел камуфляжную окраску. Сверху он был покрыт темно-зеленой защитной краской, а снизу — серо-голубой. При восстановлении самолету вернули изначальные цвета.

В том же 1992 году поисковики перевезли фрагменты самолета в Новосибирск. После этого начался длительный поиск конструкторской документации, необходимой для реконструкции. Изготовлением и восстановлением элементов конструкции самолета занимались на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова и компания «Авиареставрация». В Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина (входит в структуру ФГБУ «НИЦ “Институт имени Жуковского”) прошла окончательная сборка, наземные и летные испытания истребителя.