Куда сходить в День Победы в Волгограде

В Волгоградской области по соображениям безопасности отменили ряд масштабных мероприятий на открытом воздухе. Но учреждения культуры подготовили свои программы на 9 Мая.
Так, в 12:00 волгоградский планетарий представит первую военную полнокупольную программу «Бессмертный подвиг Сталинграда» с обзором 360 градусов. А рядом в специально установленной военной палатке посетителям покажут кукольный спектакль «Босоногий гарнизон» по мотивам одноименной повести Виктора Дроботова. С 9 по 12 мая постановку можно будет увидеть в 15:00 и 17:00.
В музее-панораме «Сталинградская битва» открылась новая выставка «Победа — одна на всех». Она рассказывает об участии в сражениях представителей разных национальностей. В одном Доме Павлова бились сыны десятка народов нашей страны. В экспозиции представлены документы, фотографии, личные вещи, образцы оружия, обмундирования и снаряжения советских солдат. Зрителям впервые продемонстрировали портрет командующего 62-й армией Василия Чуйкова, написанный в 1945 году художником Ильей Лукомским.
По сведениям областного комитета культуры, музей-заповедник «Старая Сарепта» подготовил выставку «Сталинград. Южные рубежи» о жизни населения поселка Красноармейск во время войны, работе промышленности и медико-санитарной обстановке. Среди экспонатов — подлинные элементы снаряжения защитников города на Волге, посуда, домашняя утварь, книги, медицинские инструменты.
С 9 мая начнется сезон пешеходных экскурсий по улице Мира. Волгоградцев и гостей города ждут на первую лекцию в 12:00 у дома № 21 по проспекту Ленина. Тема — «Звезды улицы Мира».
В каждом районе Волгограда пройдут Вахты памяти и возложения венков и цветов к мемориалам. Артисты выступят с мини-концертами под окнами ветеранов. Кроме того, в Красноармейском районе пройдет акция «Победный май»: стилизованная агитационная бригада проедет с песнями по главным улицам.
В Дзержинском районе концертная группа исполнит всем известные композиции «Синенький платочек», «Журавли», «Десятый батальон» и другие. Творческий коллектив Советского района пообещал спеть «Катюшу», «Смуглянку» и «Тальяночку».
Как сообщает пресс-служба мэрии, по площади Павших борцов пройдут парадом военнослужащие, сотрудники силовых и специальных ведомств, кадеты, юнармейцы. Но посмотреть на шествие горожанам предлагают в соцсетях.
Начиная с полудня на Верхней террасе набережной 62-й Армии волгоградцы смогут посетить выставку работ учащихся детских школ искусств «Салют Победы». В это же время у фонтана «Искусство» актеры в специальном гриме и костюмах будут изображать «ожившие» скульптуры. Весь день там же будут звучать военные песни. В 22:00 прогремит артиллерийский салют.
В День Победы можно посмотреть спектакль «Вечно живые» в исполнении актеров Волгоградского молодежного театра и «Севастопольский вальс» в музыкальном театре.
Часто в праздничные дни некоторые улицы в центре города делают пешеходными. В этот раз автомобильное движение перекроют лишь на небольшом отрезке Нулевой продольной в границах улиц Крылова и 7-й Гвардейской. И то на час — ко времени фейерверка.