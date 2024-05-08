Куда сходить в День Победы в Волгограде

Начиная с полудня на Верхней террасе набережной 62-й Армии волгоградцы смогут посетить выставку работ учащихся детских школ искусств «Салют Победы». В это же время у фонтана «Искусство» актеры в специальном гриме и костюмах будут изображать «ожившие» скульптуры. Весь день там же будут звучать военные песни. В 22:00 прогремит артиллерийский салют.