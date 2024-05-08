Дело о билетах из Таиланда: экс-депутат из Владивостока проиграл суд авиакомпании

Перевозчик пояснил, что его вины в произошедшем нет, ситуация попадает под обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). Рейс был отменен «в связи с действующим на территории РФ запретом на выполнение международных рейсов, что в свою очередь является основанием для прекращения договора воздушной перевозки пассажира». Для туристов была запущена форма обратной связи на Госуслугах. Авиакомпания, с учетом сложившихся обстоятельств, тоже разместила для пассажиров отмененных рейсов на своем официальном сайте инструкцию, что и как делать. Как следует из представленных ответчиком документов, пассажир Дмитрий Пенязь «был проинформирован об отмене рейса по маршруту Пхукет-Владивосток, у него запрашивалась информация о необходимости организации вывоза истца и его семьи». Кроме того, авиакомпанией предпринимались активные действия по организации возврата российских граждан — к моменту покупки билетов уже был организован первый вывозной рейс.