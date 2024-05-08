Дело о билетах из Таиланда: экс-депутат из Владивостока проиграл суд авиакомпании

Бывший депутат Думы Владивостока Дмитрий Пенязь после отдыха на самом крупном из островов Таиланда попытался взыскать почти 1,7 млн рублей «убытков» с авиакомпании и агента, продавшего ему билеты. Суд рассмотрел аргументы сторон и отказал в удовлетворении исковых требований, сообщает корр. ИА PrimaMedia.
Согласно материалам дела, размещенного на сайте Фрунзенского районного суда, экс-депутат городской думы, а ныне успешный предприниматель из Владивостока Дмитрий Пенязь решил отдохнуть с семьей в Таиланде. Купил авиабилеты по маршруту Владивосток-Пхукет-Владивосток за 731 тысячу рублей и отправился в райский уголок с белоснежным песком, кокосовыми пальмами, теплым морем, ласковым солнцем и видом на горы.
Напомним, в марте 2022 года в подобной ситуации оказались тысячи россиян, застрявших из-за политической борьбы и «недружественных решений» за границей, а том числе и на пляжных курортах Таиланда. У кого-то заканчивалась виза, у кого-то деньги. Некоторым пришлось даже незаконно подрабатывать, чтобы прокормить себя и семью в ожидании организованного российской стороной выезда.
Авиакомпания вернула Пенязю 286,6 тысяч рублей за неиспользованный полет. Ну, а Дмитрий приобрел новые билеты — по маршруту Пхукет-Дубаи-Москва-Владивосток. Они обошлись почти в 1,7 млн рублей. А по прилету в родные пенаты направил претензию в адрес перевозчика и агента-продавца с просьбой возместить серьезные финансовые траты, которые он вынужденно понес из-за неоказанных ему услуг по перевозке. В досудебном порядке требования не были удовлетворены.
В судебном заседании экс-депутат попросил о возмещении не только суммы за билеты, но и процентов «за неудовлетворение отдельного вида требования» в такой же сумме — почти 1,7 млн рублей.
Перевозчик пояснил, что его вины в произошедшем нет, ситуация попадает под обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). Рейс был отменен «в связи с действующим на территории РФ запретом на выполнение международных рейсов, что в свою очередь является основанием для прекращения договора воздушной перевозки пассажира». Для туристов была запущена форма обратной связи на Госуслугах. Авиакомпания, с учетом сложившихся обстоятельств, тоже разместила для пассажиров отмененных рейсов на своем официальном сайте инструкцию, что и как делать. Как следует из представленных ответчиком документов, пассажир Дмитрий Пенязь «был проинформирован об отмене рейса по маршруту Пхукет-Владивосток, у него запрашивалась информация о необходимости организации вывоза истца и его семьи». Кроме того, авиакомпанией предпринимались активные действия по организации возврата российских граждан — к моменту покупки билетов уже был организован первый вывозной рейс.
Суд пришел к мнению, что невозможность истца воспользоваться рейсом не была связана с ненадлежащим исполнением перевозчиком своих обязательств по обеспечению предоставления безопасной услуги воздушной перевозки. А потому на авиакомпанию не может быть возложена ответственность, связанная с отменой рейса, и возмещение трат на новые билеты. Потому экс-депутату отказано в удовлетворении всех исковых требований.