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Лопнула плита: на участке «Кневичи-Заводской» в Приморье ограничили дорожное движение

В Приморье временно перекрыли проезд из-за обрушившегося моста Кневичи-Заводской.

Источник: Соцсети

Дорогу перекрыли по направлению «Кневичи-Заводской» в районе объездного моста в Кролевцах Приморского края из-за обрушения моста. Очевидцы утверждают, что виной тому — большегрузы, подробности сообщает "Комсомольская правда — Владивосток.

В региональном Минтрансе отметили, что в Кролевцах лопнула плита на резервной переправе. Это произошло из-за несанкционированного движения большегрузов. Мост был аварийным, и постоянная перегрузка привела к разрушению.

Ремонт начнется 9 мая и закончится после 20 мая. Легковые автомобили и автобусы пустят по соседнему участку моста с 8 мая. «По аварийному мосту и его объезду движение для большегрузов закрыто. Но, тем не менее, они там ездят. Альтернативное движение большегрузов осуществляется через Суражевку», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Чтобы не нарушать транспортное сообщение, по основной переправе запустили движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов.

Ранее «КП» писала о ТП с трамваем, сотрудникам полиции пришлось временно ограничить дорожное движение.