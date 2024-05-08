Лопнула плита: на участке «Кневичи-Заводской» в Приморье ограничили дорожное движение

Дорогу перекрыли по направлению «Кневичи-Заводской» в районе объездного моста в Кролевцах Приморского края из-за обрушения моста. Очевидцы утверждают, что виной тому — большегрузы, подробности сообщает "Комсомольская правда — Владивосток.
В региональном Минтрансе отметили, что в Кролевцах лопнула плита на резервной переправе. Это произошло из-за несанкционированного движения большегрузов. Мост был аварийным, и постоянная перегрузка привела к разрушению.
Ремонт начнется 9 мая и закончится после 20 мая. Легковые автомобили и автобусы пустят по соседнему участку моста с 8 мая. «По аварийному мосту и его объезду движение для большегрузов закрыто. Но, тем не менее, они там ездят. Альтернативное движение большегрузов осуществляется через Суражевку», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Чтобы не нарушать транспортное сообщение, по основной переправе запустили движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов.
Ранее «КП» писала о ТП с трамваем, сотрудникам полиции пришлось временно ограничить дорожное движение.