Лопнула плита: на участке «Кневичи-Заводской» в Приморье ограничили дорожное движение

Ремонт начнется 9 мая и закончится после 20 мая. Легковые автомобили и автобусы пустят по соседнему участку моста с 8 мая. «По аварийному мосту и его объезду движение для большегрузов закрыто. Но, тем не менее, они там ездят. Альтернативное движение большегрузов осуществляется через Суражевку», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.