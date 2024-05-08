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Акция по подъёму гири «Рекорд Победы» пройдёт в Иркутске 9 мая

Начнутся соревнования в 12:45 на площади у памятника Александру III, сама же акция стартует в 11:30. В прошлом году в столице Приангарья к акции присоединились 117 человек.

Источник: Правительство Иркутской области

Традиционная всероссийская спортивная акция по произвольному подъёму гири «Рекорд Победы» пройдёт в Иркутске 9 мая. Начнутся соревнования в 12:45 на площади у памятника Александру III, сама же акция стартует в 11:30. В прошлом году в столице Приангарья к акции присоединились 117 человек.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства спорта Иркутской области, главная задача спортивной акции остаётся прежней — все участники должны в произвольной программе поднять гирю определённое количество раз. В общей сложности должно получиться 28 тысяч 855 раз. Именно столько дней пройдёт со Дня Победы 1945 года до 9 мая 2024 года.

Напомним, принять участие в спортивной акции «Рекорд Победы» могут принять все желающие, вне зависимости от пола, возраста и уровня спортивной подготовки. Будет возможность выбрать гири разного веса.

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