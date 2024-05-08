Акция по подъёму гири «Рекорд Победы» пройдёт в Иркутске 9 мая

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства спорта Иркутской области, главная задача спортивной акции остаётся прежней — все участники должны в произвольной программе поднять гирю определённое количество раз. В общей сложности должно получиться 28 тысяч 855 раз. Именно столько дней пройдёт со Дня Победы 1945 года до 9 мая 2024 года.