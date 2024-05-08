Пакеты покупаем. В Минэкологии начали подготовку к старту сортировки мусора

В требованиях к пакетам оговаривается, что они должны быть на органической основе, обладать свойствами распадаться на мелкие окисленные частицы, которые биоразлагаются под воздействием кислорода, воздуха и ультрафиолетового излучения. Также пакеты должны иметь сертификат соответствия требованиям законодательства.