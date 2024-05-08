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Пакеты покупаем. В Минэкологии начали подготовку к старту сортировки мусора

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата объявили о приеме коммерческих предложений на закупку мусорных мешков. Их раздадут населению в рамках планируемого летом старта сортировки отходов, передает корреспондент Podrobno.uz.

В требованиях к пакетам оговаривается, что они должны быть на органической основе, обладать свойствами распадаться на мелкие окисленные частицы, которые биоразлагаются под воздействием кислорода, воздуха и ультрафиолетового излучения. Также пакеты должны иметь сертификат соответствия требованиям законодательства.

Пакеты будут предназначены для сортировки мусора и должны быть трех цветов — прозрачными, черными и коричневыми. Коммерческие предложения принимаются до 26 мая.

Напомним, что согласно указу президента от 4 января 2024 года в июле жителям Ташкента, Ташкентского района, Ангрена, Андижана, Бухары и Термеза должны бесплатно раздать пакеты с QR-кодом для разного типа отходов. На них из Экологического фонда поэтапно выделят до 30 миллиардов сумов.

В прозрачные пакеты узбекистанцы будут собирать перерабатываемый мусор, в черные — не подлежащие переработке отходы, в коричневые — органический мусор. За мешки со вторсырьем — пластиковыми, бумажными, стеклянными, резиновыми, металлическими, текстильными отходами — узбекистанцам будут платить.

экология