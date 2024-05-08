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В Новосибирске на четыре месяца изменятся маршруты общественного транспорта

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске на четыре месяца изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

В Ленинском районе проведут ремонт теплосетей. Работы пройдут на участке проезжей части улицы Пархоменко — от Пермской до Троллейной.

Из-за ремонта автобус № 5 будет следовать по объездному пути — по улицам Пархоменко, Пермской, Демьяновской, Троллейной, а далее по действующей схеме. Также изменится движение автобусов № 12, 43, 60 и маршрутки № 63. Ограничения будут действовать с 15 мая по 15 сентября.

Пассажиров просят заранее планировать поездки.