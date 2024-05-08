В Новосибирске на четыре месяца изменятся маршруты общественного транспорта

Из-за ремонта автобус № 5 будет следовать по объездному пути — по улицам Пархоменко, Пермской, Демьяновской, Троллейной, а далее по действующей схеме. Также изменится движение автобусов № 12, 43, 60 и маршрутки № 63. Ограничения будут действовать с 15 мая по 15 сентября.