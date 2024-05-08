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Главные новости 8 мая

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину
«Никаких сапог на земле», — по данным газеты Corriere della Sera, это одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет утвержден на саммите НАТО.

Зеленский сделал неожиданное признание о ситуации на фронте
Президент Украины назвал в Telegram-канале несколько направлений, где ведутся самые «жаркие» боевые действия.

В Германии задержали подозреваемого в убийстве двух россиянок
Подозреваемого в убийстве двух россиянок в турецком Бодруме литовца Кушлевича задержали в Германии, он пытался въехать туда на автобусе из Праги.

Россиянам рассказали о возможных ошибках при начислении пенсий
Человек может получать меньшую пенсию из-за неучтенного в Социальном фонде стажа и неофициального труда без начисления страховых выплат на его счет.

Синоптики рассказали, когда в центр России вернется тепло
Вторая половина месяца компенсирует низкие температуры его начала.