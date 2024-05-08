Главные новости 8 мая

НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину
«Никаких сапог на земле», — по данным газеты Corriere della Sera, это одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет утвержден на саммите НАТО.
Зеленский сделал неожиданное признание о ситуации на фронте
Президент Украины назвал в Telegram-канале несколько направлений, где ведутся самые «жаркие» боевые действия.
В Германии задержали подозреваемого в убийстве двух россиянок
Подозреваемого в убийстве двух россиянок в турецком Бодруме литовца Кушлевича задержали в Германии, он пытался въехать туда на автобусе из Праги.
Россиянам рассказали о возможных ошибках при начислении пенсий
Человек может получать меньшую пенсию из-за неучтенного в Социальном фонде стажа и неофициального труда без начисления страховых выплат на его счет.
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НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину