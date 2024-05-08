Главные новости 8 мая

НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину

«Никаких сапог на земле», — по данным газеты Corriere della Sera, это одна из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет утвержден на саммите НАТО.



Зеленский сделал неожиданное признание о ситуации на фронте

Президент Украины назвал в Telegram-канале несколько направлений, где ведутся самые «жаркие» боевые действия.



В Германии задержали подозреваемого в убийстве двух россиянок

Подозреваемого в убийстве двух россиянок в турецком Бодруме литовца Кушлевича задержали в Германии, он пытался въехать туда на автобусе из Праги.



Россиянам рассказали о возможных ошибках при начислении пенсий

Человек может получать меньшую пенсию из-за неучтенного в Социальном фонде стажа и неофициального труда без начисления страховых выплат на его счет.



Синоптики рассказали, когда в центр России вернется тепло

Вторая половина месяца компенсирует низкие температуры его начала.