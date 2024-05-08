Следователи возбудили дело по факту отравления детей в кузбасской столовой

Предварительно установлено, что с 14 по 19 апреля 2024 года в Киселёвске с признаками острой кишечной инфекции в скорую медицинскую помощь обратились школьники от 8 до 10 лет. Всем четырём ребятам оказали медицинскую помощь. Установлено, что в школьной столовой, где питались дети, нарушались санитарно-эпидемиологические требования и нормы. Судебные приставы накануне закрыли пищеблок образовательного учреждения.