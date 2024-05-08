Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи возбудили дело по факту отравления детей в кузбасской столовой

В апреле в Киселёвске отравились четыре школьника от 8 до 10 лет.

В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту получения школьниками острой кишечной инфекции. Следователи проверят качество оказания услуг в столовой Киселёвска.

Предварительно установлено, что с 14 по 19 апреля 2024 года в Киселёвске с признаками острой кишечной инфекции в скорую медицинскую помощь обратились школьники от 8 до 10 лет. Всем четырём ребятам оказали медицинскую помощь. Установлено, что в школьной столовой, где питались дети, нарушались санитарно-эпидемиологические требования и нормы. Судебные приставы накануне закрыли пищеблок образовательного учреждения.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также в Кузбассе закрыли опасную сауну после инфекционного отравления человека. Сотрудники Роспотребнадзора нашли в ней множество нарушений.