Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые из Новосибирска создали импортозамещающий ветпрепарат

Новосибирские ученые разработали уникальный импортозамещающий ветпрепарат.

Источник: Сиб.фм

Ученые из Академгородка Новосибирска разработали импортозамещающий противовирусный ветпрепарат. Он полностью состоит из отечественного сырья.

Противовирусный ветеринарный препарат «Виталанг-2» подходит для лечения и профилактики вирусных заболеваний у крупного и мелкого рогатого скота, кошек и собак.

«Виталанг-2» поступил в продажу в 2020 году при поддержке нацпроекта «Мой бизнес», а через 3 года препарат был внесен в реестр инновационной продукции области.

Напомним, что ученые из НГУ создали метод определения антител для создания вакцин.

наука