В Сочи открыли памятник погибшим во время СВО

«Сегодня мы находимся в знаковом месте для сочинцев и для гостей, в этом месте расположены памятники героям Великой Отечественной войны, войнам-интернационалистам, Аллея славы с бюстами героев Советского Союза, а также погибшим воинам министерства обороны на Черном море, памятник доктору Лизе. В этом знаковом месте для сочинцев мы сегодня откроем памятник, я очень надеюсь, что дальше он послужит патриотической ноткой в развитии нашего города, нашей молодежи, которая также здесь присутствует», — сказала заместитель мэра Сочи Елена Канюк.