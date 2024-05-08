В Красноярске пройдет ежегодная акция «Лучи Победы»

Напомним, что шествие, посвященное 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 2024 году пройдет на правом берегу Красноярска. В связи с этим временно изменится схема движения четырех маршрутов общественного транспорта. Между правым и левым берегами города через Октябрьский мост в день празднования будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы.