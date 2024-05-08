Антиармейская акция в Хабаровске: надпись на куртке привела к наказанию

В Хабаровске сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении, связанном с дискредитацией Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
63-летний хабаровчанин во время проведения одиночного пикета на площади имени Ленина, был одет в куртку с надписью, дискредитирующей действия Вооруженных сил Российской Федерации.
Сотрудники полиции УМВД России по г. Хабаровску оперативно пресекли нарушение и задержали мужчину, после чего доставили его в отдел полиции для проведения дальнейших мероприятий. Ими был составлен протокол об административном правонарушении согласно статье 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
По решению суда нарушителю было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.