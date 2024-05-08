Антиармейская акция в Хабаровске: надпись на куртке привела к наказанию

Сотрудники полиции УМВД России по г. Хабаровску оперативно пресекли нарушение и задержали мужчину, после чего доставили его в отдел полиции для проведения дальнейших мероприятий. Ими был составлен протокол об административном правонарушении согласно статье 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».