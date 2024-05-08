Воронежцев пригласили на бесплатные экскурсии на форуме Столля

В рамках форума имени Столля в Воронеже пройдет бесплатная краеведческая программа — горожане смогут бесплатно посетить несколько экскурсий.
19 мая пройдет автобусная экскурсия «В гостях у Столля» — по местам, связанным с биографией знаменитого промышленника и мецената. Участники посетят поселок Толши (место захоронения Вильгельма Столля), станцию Графская (дача Столля, Краеведческий музей школы N 24). Начало в 10.00.
19 мая пройдет лекция «Евгения Максимилиановна Ольденбургская: Предприниматель Императорской крови» во дворце Ольденбургских. Начало в 10.00. Участников довезут из Воронежа в Рамонь и обратно автобусом.