Воронежцев пригласили на бесплатные экскурсии на форуме Столля

14—15 мая запланирована пешая экскурсия «Улицы предпринимателей». Она познакомит участников с традициями благотворительности воронежских предпринимателей XIX — начала XX веков и покажет сохранившиеся здания. Экскурсия начнется у памятника Никитину и пройдет от Пушкинской (Большая Купеческая) до цирка. Начало в 19.00.