Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцев пригласили на бесплатные экскурсии на форуме Столля

Можно пройти по маршруту, соединяющему улицы предпринимателей, а также побывать в местах, связанных с биографией Столля.

В рамках форума имени Столля в Воронеже пройдет бесплатная краеведческая программа — горожане смогут бесплатно посетить несколько экскурсий.

14—15 мая запланирована пешая экскурсия «Улицы предпринимателей». Она познакомит участников с традициями благотворительности воронежских предпринимателей XIX — начала XX веков и покажет сохранившиеся здания. Экскурсия начнется у памятника Никитину и пройдет от Пушкинской (Большая Купеческая) до цирка. Начало в 19.00.

19 мая пройдет автобусная экскурсия «В гостях у Столля» — по местам, связанным с биографией знаменитого промышленника и мецената. Участники посетят поселок Толши (место захоронения Вильгельма Столля), станцию Графская (дача Столля, Краеведческий музей школы N 24). Начало в 10.00.

19 мая пройдет лекция «Евгения Максимилиановна Ольденбургская: Предприниматель Императорской крови» во дворце Ольденбургских. Начало в 10.00. Участников довезут из Воронежа в Рамонь и обратно автобусом.