Без салюта и шествия «Бессмертного полка»: обновленная программа празднования Дня Победы 9 мая 2024 в Самаре

Несколько дней назад в СМИ стали появляться сообщения об отмене военных парадов в ряде городов. Из-за этого жители 63 региона стали задаваться вопросом, а будет ли парад Победы в Самаре 9 мая 2024 года. Власти уверяют — будет. Уже прошли все репетиции.