Без салюта и шествия «Бессмертного полка»: обновленная программа празднования Дня Победы 9 мая 2024 в Самаре

Появилась обновленная программа празднования Дня Победы в Самарской области. В этом году из нее исключили два мероприятия: шествие «Бессмертного полка» и праздничный салют. Рассказываем, как отметят 9 Мая в Самаре в 2024 году.
Несколько дней назад в СМИ стали появляться сообщения об отмене военных парадов в ряде городов. Из-за этого жители 63 региона стали задаваться вопросом, а будет ли парад Победы в Самаре 9 мая 2024 года. Власти уверяют — будет. Уже прошли все репетиции.
Парад Победы начнется в Самаре в 10:00. В нем примут участие более 20 парадных расчетов и около 30 единиц военной техники. Откроет парад легендарный танк Т-34. Во время мероприятия запланирована особая хоровая программа из песен, посвященных Великой Отечественной войне. С площади Куйбышева будет вестись прямая трансляция.
Также 9 мая на главной площади Самары состоится патриотическая акция «Солдатская каша». С 12 до 17 часов все желающие смогут бесплатно посетить военно-исторический музей ЦВО (ул. Шостаковича, 1). Для свободного посещения в День Победы будут доступны и основные экспозиции художественного музея, музея им. Алабина, парка «Россия — моя история».
Кроме того, 9 мая состоится автопробег. Около 500 автомобилей проедут с флагами по центральным улицам городов и поселков региона. Автопробеги состоятся в Жигулевске, Тольятти, Большой Глушице, Кинельском, Пестравском, Кошкинском и других районах.
Вечером в муниципалитетах пройдет акция «Свеча памяти». Праздничного салюта на набережной в Самаре этот раз не будет. Его отменили в целях обеспечения безопасности.