В кабмине Татарстана рассказали о мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева выступила на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования в республике 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Она сообщила об основных задачах республиканского комитета и мероприятиях, запланированных к 80-й годовщине Победы.