В кабмине Татарстана рассказали о мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева выступила на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования в республике 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Она сообщила об основных задачах республиканского комитета и мероприятиях, запланированных к 80-й годовщине Победы.
Сейчас в Татарстане проживает 195 участников Великой Отечественной войны. В соответствии с приказом президента России ветеранам были выплачены единоразовые выплаты, включая тех, кто проживает на подшефных Татарстану территориях — в Лисичанске.
Лейла Фазлеева отметила, что ветераны особенно нуждаются в помощи в силу возраста. 10 080 ветеранов и тружеников тыла уже прошли диспансеризацию в больницах Татарстана. В Казань и Набережные Челны направлены 212 ветеранов.
Всем ветеранам предоставляется бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам. Для 1,3 тыс. ветеранов организовано надомное обслуживание всем необходимым.