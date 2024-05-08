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Крымский мост в День Победы будет работать в стандартном режиме

Мост, переправа или сухопутный путь на полуостров работают в обычном режиме.

На территории полуострова 9 мая Крымский мост, паромная переправа и сухопутный путь будут работать в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного ведомства.

В Крыму мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, а также переправа в День Победы будут работать в стандартном режиме. Слухи о возможном временном закрытии являются недостоверными, подчеркнули в ведомстве.

Крымский мост доступен для проезда в любое время суток, за исключением случаев, когда движение перекрывают из-за воздушной тревоги, отметили в транспортном ведомстве. Паромная переправа будет функционировать ежедневно, в светлое время суток, заключили в транспортной службе.