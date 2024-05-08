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В Татарстане отменили речные пассажирские рейсы из-за непогоды

Речь идет об отправках, запланированных на 8 мая.

В Татарстане отменили речные пассажирские рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Флот республики».

Перевозчик предупредил пассажиров о том, что все запланированные на 8 мая мая рейсы осуществляться не будут. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

В среду, 8 мая, в регионе днем температура воздуха составит от +13 до +18 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, пройдет небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах ожидается гроза. Порывы юго-западного ветра местами достигнут 23 метров в секунду.

Напомним, из Казани в Ульяновск с 17 мая возобновят скоростные поездки на «Метеорах-2020».