Названо расписание трамвая в Омске с бесплатным проездом на 9 Мая

Самые масштабные мероприятия, как всегда, сосредоточатся в центре города 9 мая. Шествие «Бессмертный полк» в этом году вновь не состоится, но акция пройдёт в другом формате. Фотографии героев Великой Отечественной войны будут транслироваться на городских медиаэкранах. А ещё готовится много мероприятий на различных площадках.