Названо расписание трамвая в Омске с бесплатным проездом на 9 Мая

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 8 мая, рассказал, что по городу уже ездит трамвай Победы. Трамвай, который также работает на маршруте № 4 (улица Котельникова — поселок Амурский) украсили ко Дню Победы.
8 и 9 мая с 10:00 до 17:00 солисты муниципальных учреждений культуры и образования вместе с пассажирами будут исполнять песни военных лет. Более того, 9 мая проезд в праздничном трамвае решили сделать бесплатным, рассказал градоначальник.
В четверг транспорт будет ездить по следующему расписанию:
отправление от остановки «Улица Котельникова» — в 09:51, 12:59 и 15:14. отправление от остановки «Посёлок Амурский» — в 10:58, 14:06 и 16:21.
Самые масштабные мероприятия, как всегда, сосредоточатся в центре города 9 мая. Шествие «Бессмертный полк» в этом году вновь не состоится, но акция пройдёт в другом формате. Фотографии героев Великой Отечественной войны будут транслироваться на городских медиаэкранах. А ещё готовится много мероприятий на различных площадках.