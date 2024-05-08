Красноярский светомузыкальный фонтан «исполнит» песни военных лет

В Красноярске фонтан на Театральной площади будет создавать горожанам праздничное настроение 9 мая. Он «исполнит» популярные мелодии военного времени.
Музыкальное шоу пройдет с 12 до 13 часов и с 18 до 19 часов.
А уже вечером 10 мая, с 20 до 22 часов, жители Красноярска смогут увидеть первое в этом сезоне светомузыкальное шоу.
— Водные струи будут «танцевать» под аккомпанемент 50 мелодий. В программе прозвучат классические и современные композиции, — рассказали «КП»-Красноярск в администрации города.
Там поделились, что шоу можно будет увидеть каждую неделю до конца сентября: с 21.00 до 22.00 по пятницам и субботам и с 20.00 до 22.00 в праздничные дни.