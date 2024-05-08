В Перми 9 мая перекроют центральные улицы

Полностью Октябрьская площадь будет закрыта для транспорта с полуночи 9 мая до 14:00. На это же время нельзя будет парковаться по обеим сторонам Комсомольского проспекта между улицами Ленина и Пушкина, а также по четной стороне Компроса от улицы Ленина до улицы Монастырской.