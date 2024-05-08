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В Перми 9 мая перекроют центральные улицы

В связи с празднованием Дня Победы в городе изменят движение транспорта.

Источник: Комсомольская правда

9 мая по Октябрьской площади пройдет военный парад. В связи с этим проезд вдоль главного корпуса политеха (Комсомольский проспект, 29) для всех видов транспорта будет закрыт до 23:59 11 мая. До этого же времени по обеим сторонам площади будут запрещена остановка и стоянка автомобилей.

Полностью Октябрьская площадь будет закрыта для транспорта с полуночи 9 мая до 14:00. На это же время нельзя будет парковаться по обеим сторонам Комсомольского проспекта между улицами Ленина и Пушкина, а также по четной стороне Компроса от улицы Ленина до улицы Монастырской.

На период прохождения колонны с 10:00 до 12:00 движение транспорта закроют по улице Попова от улицы Петропавловской до улицы Пермской, улице Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской.

После завершения парада основные мероприятия Дня Победы будут проходить на улице Ленина и эспланаде. Поэтому улица Ленина между улицами Борчанинова и Крисанова будет полностью закрыта для транспорта с 05:00 до 23:00. Парковка и остановка автомобилей на этом участке будет запрещена с 00:00 8 мая до 23:00 9 мая.

Какие еще улицы перекроют.

9 мая с 6 утра будет закрыто движение транспорта на улицах:

-Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Пермской;

— Комсомольскому проспекту от улицы Петропавловской до улицы Краснова;

— Комсомольскому проспекту (четная сторона) от улицы Петропавловской до улицы Монастырской;

-Ленина от улицы Борчанинова до улицы Газеты «Звезда»;

-Пермской от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;

-Екатерининская от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;

— Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;

— Пушкина от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;

Трамваи по этим участкам пустят с 13:00, а автомобили — с 14:00.

Где запретят парковку.

С полуночи 8 мая до 14:00 9 мая нельзя будет оставлять машины на улицах:

-Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Ленина;

-Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Ленина;

— Комсомольскому проспекту от улицы Пушкина до улицы Краснова;

— Комсомольскому проспекту (нечетная сторона) от улицы Петропавловской до улицы Ленина;

-Ленина от улицы Борчанинова до улицы Газеты «Звезда»;

— Екатерининской от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;

-Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;

-Пушкина от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда».

Автобусы пойдут в объезд.

9 мая с 05:00 до 14:00 в связи с перекрытием улицы Ленина и Комсомольского проспекта автобусы № 1, № 3, № 14, № 19, № 30, № 32, № 45, № 55, № 59, № 68, № 74, № 77, № 81 пойдут в объезд по улице Революции.

Автобус № 51 проследует в объезд по улицам Революции и Сибирской. Конечной остановкой маршрутов № 10 и № 72 станет «Универсам», а для маршрутов № 41 и № 60 — остановка «Улица Попова». При этом, автобусы, следующие от Коммунального моста, проследуют по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова. Ограничения будут действовать до момента прохождения колонны.

Трамваи по улицам Петропавловской и Ленина не будут ходить с 06:00 до 13:00. На это время трамвай № 4 пойдет по маршруту «Висим — Велта», трамвай № 7 — «ВРЗ — Разгуляй». Остальные маршруты будут работать без изменений.

С 14:00 до 23:00 9 мая автобусы № 10, № 14, № 50, № 68 и № 81 проследуют по улицам Ленина, Крисанова, Екатерининской/Луначарского, Борчанинова, Ленина. Автобус № 67 пойдет по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского/Екатерининской, Борчанинова, Пушкина. Автобусы № 6, № 35, № 46 и № 49 — по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской/Ленина.