В Перми 9 мая перекроют центральные улицы

9 мая по Октябрьской площади пройдет военный парад. В связи с этим проезд вдоль главного корпуса политеха (Комсомольский проспект, 29) для всех видов транспорта будет закрыт до 23:59 11 мая. До этого же времени по обеим сторонам площади будут запрещена остановка и стоянка автомобилей.
Полностью Октябрьская площадь будет закрыта для транспорта с полуночи 9 мая до 14:00. На это же время нельзя будет парковаться по обеим сторонам Комсомольского проспекта между улицами Ленина и Пушкина, а также по четной стороне Компроса от улицы Ленина до улицы Монастырской.
После завершения парада основные мероприятия Дня Победы будут проходить на улице Ленина и эспланаде. Поэтому улица Ленина между улицами Борчанинова и Крисанова будет полностью закрыта для транспорта с 05:00 до 23:00. Парковка и остановка автомобилей на этом участке будет запрещена с 00:00 8 мая до 23:00 9 мая.
Какие еще улицы перекроют.
9 мая с 6 утра будет закрыто движение транспорта на улицах:
-Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Пермской;
— Комсомольскому проспекту от улицы Петропавловской до улицы Краснова;
— Комсомольскому проспекту (четная сторона) от улицы Петропавловской до улицы Монастырской;
-Ленина от улицы Борчанинова до улицы Газеты «Звезда»;
-Пермской от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;
-Екатерининская от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;
— Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;
— Пушкина от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;
Трамваи по этим участкам пустят с 13:00, а автомобили — с 14:00.
Где запретят парковку.
С полуночи 8 мая до 14:00 9 мая нельзя будет оставлять машины на улицах:
-Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Ленина;
-Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Ленина;
— Комсомольскому проспекту от улицы Пушкина до улицы Краснова;
— Комсомольскому проспекту (нечетная сторона) от улицы Петропавловской до улицы Ленина;
-Ленина от улицы Борчанинова до улицы Газеты «Звезда»;
— Екатерининской от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;
-Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;
-Пушкина от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда».
Автобусы пойдут в объезд.
9 мая с 05:00 до 14:00 в связи с перекрытием улицы Ленина и Комсомольского проспекта автобусы № 1, № 3, № 14, № 19, № 30, № 32, № 45, № 55, № 59, № 68, № 74, № 77, № 81 пойдут в объезд по улице Революции.
Автобус № 51 проследует в объезд по улицам Революции и Сибирской. Конечной остановкой маршрутов № 10 и № 72 станет «Универсам», а для маршрутов № 41 и № 60 — остановка «Улица Попова». При этом, автобусы, следующие от Коммунального моста, проследуют по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова. Ограничения будут действовать до момента прохождения колонны.
Трамваи по улицам Петропавловской и Ленина не будут ходить с 06:00 до 13:00. На это время трамвай № 4 пойдет по маршруту «Висим — Велта», трамвай № 7 — «ВРЗ — Разгуляй». Остальные маршруты будут работать без изменений.
С 14:00 до 23:00 9 мая автобусы № 10, № 14, № 50, № 68 и № 81 проследуют по улицам Ленина, Крисанова, Екатерининской/Луначарского, Борчанинова, Ленина. Автобус № 67 пойдет по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского/Екатерининской, Борчанинова, Пушкина. Автобусы № 6, № 35, № 46 и № 49 — по улицам Попова, Монастырской, Окулова, Крисанова, Петропавловской/Ленина.