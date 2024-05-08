Столичный депутат обвинил в русофобии организаторов выставки в Новосибирске

При этом презентация экспозиции «Многонациональный город в лицах» прошла в Первомайском сквере в Новосибирске четыре года назад. Непонятно, почему сейчас на нее обратили столь пристальное внимание. На выставке русскую национальность представила жительница Новосибирска Александра Попович.