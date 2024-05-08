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Столичный депутат обвинил в русофобии организаторов выставки в Новосибирске

Андрей Медведев опубликовал пост у себя в Telegram-канале.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев обвинил в русофобии организаторов народной выставки в Новосибирске.

Парламентарий опубликовал пост у себя в Telegram-канале. Он заявил, что не выставке были представлены все национальности, кроме непосредственно русских.

«Когда вместо сердца, ума и души у чиновников какой-то неолиберальный BLM в его российском варианте, получается вот это», — заявил Медведев.

Он назвал экспозицию разжиганием розни.

При этом презентация экспозиции «Многонациональный город в лицах» прошла в Первомайском сквере в Новосибирске четыре года назад. Непонятно, почему сейчас на нее обратили столь пристальное внимание. На выставке русскую национальность представила жительница Новосибирска Александра Попович.