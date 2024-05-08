Столичный депутат обвинил в русофобии организаторов выставки в Новосибирске

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев обвинил в русофобии организаторов народной выставки в Новосибирске.
Парламентарий опубликовал пост у себя в Telegram-канале. Он заявил, что не выставке были представлены все национальности, кроме непосредственно русских.
«Когда вместо сердца, ума и души у чиновников какой-то неолиберальный BLM в его российском варианте, получается вот это», — заявил Медведев.
Он назвал экспозицию разжиганием розни.
При этом презентация экспозиции «Многонациональный город в лицах» прошла в Первомайском сквере в Новосибирске четыре года назад. Непонятно, почему сейчас на нее обратили столь пристальное внимание. На выставке русскую национальность представила жительница Новосибирска Александра Попович.