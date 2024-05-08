Опубликован прогноз погоды на 9 мая в Иркутске

По данным Иркутского УГМС, в ночь с 8 на 9 мая в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём облачная погода. Ветер юго-восточный с переходом на западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами местами до 20. Днём в западных, центральных и южных районах ожидается ветер 8−13 метров в секунду с порывами местами до 23. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов со знаком «плюс», при прояснении от нуля до минус 5. Днём воздух прогреется до 10−15 тепла, при облачности — от плюс 2 до плюс 7.