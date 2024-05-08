В Красноярском крае водителям пообещали жесткие проверки на праздничных выходных

Как рассказали в ГИБДД, специалисты хотят провести на территории региона рейды «Встречная полоса», «Нетрезвый водитель», «Ремень безопасности». Массовые проверки автомобилистов на трезвость начнутся уже сегодня вечером, 8 мая.
«Автоинспекторы будут перекрывать участки проезжей части и проверять состояние каждого проезжающего водителя», — сообщили в Госавтоинспекции.
Проверки будут осуществляться не только в ночные часы, но и днем. Информацию о водителях, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, можно сообщать по круглосуточному телефону «Синяя линия»
Напомним, на прошлых праздничных выходных инспекторы ДПС задержали в 66 нетрезвых водителей в Красноярске. Нарушителей ПДД выявили во время традиционных рейдов.