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В Красноярском крае водителям пообещали жесткие проверки на праздничных выходных

Сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края перейдут на усиленный режим работы в праздничный уик-энд.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в ГИБДД, специалисты хотят провести на территории региона рейды «Встречная полоса», «Нетрезвый водитель», «Ремень безопасности». Массовые проверки автомобилистов на трезвость начнутся уже сегодня вечером, 8 мая.

«Автоинспекторы будут перекрывать участки проезжей части и проверять состояние каждого проезжающего водителя», — сообщили в Госавтоинспекции.

Проверки будут осуществляться не только в ночные часы, но и днем. Информацию о водителях, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения, можно сообщать по круглосуточному телефону «Синяя линия» 8 (391) 263−10−19.

Напомним, на прошлых праздничных выходных инспекторы ДПС задержали в 66 нетрезвых водителей в Красноярске. Нарушителей ПДД выявили во время традиционных рейдов.

ГИБДД