Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вандалы в Иркутске испортили освещение в парке «Комсомольский»

Повреждено шесть напольных светильников.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Парк «Комсомольский» в районе Иркутск-2 подвергся нападению вандалов, они разбили на территории шесть напольных светильников. Об этом рассказали в администрации города.

— Хулиганы уже не первый раз портят это место, а ведь парк очень полюбили местные жители. Призываем бережнее относиться к общественным пространствам, — отмечает начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.

Впрочем, действия крушителей вряд ли сойдут им с рук. В парке «Комсомольский» работает видеонаблюдение, а записи с камер передадут в полицию. Также в органы правопорядка направят заявление о возмещении ущерба. Ответственных за проявления вандализма привлекут к административной ответственности.

ЖКХ