Вандалы в Иркутске испортили освещение в парке «Комсомольский»

Парк «Комсомольский» в районе Иркутск-2 подвергся нападению вандалов, они разбили на территории шесть напольных светильников. Об этом рассказали в администрации города.
— Хулиганы уже не первый раз портят это место, а ведь парк очень полюбили местные жители. Призываем бережнее относиться к общественным пространствам, — отмечает начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.
Впрочем, действия крушителей вряд ли сойдут им с рук. В парке «Комсомольский» работает видеонаблюдение, а записи с камер передадут в полицию. Также в органы правопорядка направят заявление о возмещении ущерба. Ответственных за проявления вандализма привлекут к административной ответственности.