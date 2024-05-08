Вандалы в Иркутске испортили освещение в парке «Комсомольский»

Впрочем, действия крушителей вряд ли сойдут им с рук. В парке «Комсомольский» работает видеонаблюдение, а записи с камер передадут в полицию. Также в органы правопорядка направят заявление о возмещении ущерба. Ответственных за проявления вандализма привлекут к административной ответственности.