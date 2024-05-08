Аномально холодную погоду предрекают в Татарстане 9 мая

Учреждения общепита, которые рассчитывали на высокую посещаемость в праздничные дни и уже успели установить летние веранды, терпят убытки из-за низкого спроса на их услуги. Продавцы сезонных цветов не могут реализовать петунии, бархатцы и хризантемы даже с хорошей скидкой.
По данным синоптиков, такой холодный май — впервые за последние 25 лет. Тем не менее, специалисты уверены, что предстоящее лето будет жарким.
По прогнозу доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимура Аухадеева, завтра, 9 мая, дневные температуры не превысят отметку в + 6 градусов, передает «Татарстан 24».