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Аномально холодную погоду предрекают в Татарстане 9 мая

Синоптики прогнозируют снегопады, сильные ветра и гололедицу. Это может привести к увеличению числа простудных заболеваний среди жителей Татарстана.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 94% 751 мм рт. ст. +20°

Учреждения общепита, которые рассчитывали на высокую посещаемость в праздничные дни и уже успели установить летние веранды, терпят убытки из-за низкого спроса на их услуги. Продавцы сезонных цветов не могут реализовать петунии, бархатцы и хризантемы даже с хорошей скидкой.

По данным синоптиков, такой холодный май — впервые за последние 25 лет. Тем не менее, специалисты уверены, что предстоящее лето будет жарким.

По прогнозу доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимура Аухадеева, завтра, 9 мая, дневные температуры не превысят отметку в + 6 градусов, передает «Татарстан 24».