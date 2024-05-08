Аномально холодную погоду предрекают в Татарстане 9 мая

Учреждения общепита, которые рассчитывали на высокую посещаемость в праздничные дни и уже успели установить летние веранды, терпят убытки из-за низкого спроса на их услуги. Продавцы сезонных цветов не могут реализовать петунии, бархатцы и хризантемы даже с хорошей скидкой.