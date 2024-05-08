Ветераны ВОВ в Омской области получили по ₽10 тыс. к 79-й годовщине Победы

В преддверии 79-й годовщины со Дня Победы, ОСФР России по Омской области произвел выплаты 73 участникам Великой Отечественной войны. Каждый ветеран получил надбавку в размере 10 тысяч рублей, которая была перечислена в апреле текущего года вместе с пенсией. Для тех ветеранов, кто получает пенсии от различных ведомств, например, от Фонда пенсионного и социального страхования и от силовых структур, выплата была произведена Отделением СФР, чтобы обеспечить единовременное и полное начисление средств каждому получателю.