Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полевая кухня 9 мая в Красноярске: где будут раздавать бесплатную кашу

Уже завтра наступит День Победы.

Источник: Сиб.фм

Уже завтра наступит День Победы. Красноярцы стали интересоваться, на каких площадках можно будет попробовать полевую кухню.

В Свердловском районе будут организованы 2 площадки. Праздничная программа пройдут в «Народном парке Героев», там с 13:00 до 16:00 можно будет побывать на ярмарке и отведать каши.

Также попробовать полевую кухню можно на площади имени Свердлова. Там полевая кухня начнет работать в 12:00. Также на площади будет выставка ретроавтомобилей и концерт.

Кашу можно отведать и в Советском районе. В парке «Гвардейский» в 10:30 начнется концерт, также начнут работать различные площадки и полевая кухня.

Еще кашу будут раздавать в парке «Солнечная поляна». Кухня будет работать с 11:00 до 14:00.

праздники