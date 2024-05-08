Полевая кухня 9 мая в Красноярске: где будут раздавать бесплатную кашу

Уже завтра наступит День Победы. Красноярцы стали интересоваться, на каких площадках можно будет попробовать полевую кухню.
В Свердловском районе будут организованы 2 площадки. Праздничная программа пройдут в «Народном парке Героев», там с 13:00 до 16:00 можно будет побывать на ярмарке и отведать каши.
Также попробовать полевую кухню можно на площади имени Свердлова. Там полевая кухня начнет работать в 12:00. Также на площади будет выставка ретроавтомобилей и концерт.
Кашу можно отведать и в Советском районе. В парке «Гвардейский» в 10:30 начнется концерт, также начнут работать различные площадки и полевая кухня.
Еще кашу будут раздавать в парке «Солнечная поляна». Кухня будет работать с 11:00 до 14:00.