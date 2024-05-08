Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми распространяются фальшивые приглашения на акцию «Бессмертный полк»

В 2024 году акция пройдёт в онлайн-формате.

Источник: Аргументы и факты

Листовки с фейковыми приглашениями на акцию «Бессмертный полк» распространяют на улицах Перми, сообщает городская администрация.

Утром 8 мая в социальных сетях появились публикации о том, что в Перми и других городах страны раздают бумажные приглашения на «Бессмертный полк». На фотографиях были изображены листовки, на которых написано, что акция якобы состоится в очном формате 9 мая на Комсомольском проспекте. Фейковый сбор участников назначен возле бывшего кинотеатра «Октябрь».

«Будьте внимательны — акция “Бессмертный полк” в этом году проводится в онлайн-формате. Почтить память участников Великой Отечественной войны вы можете на сайте акции и в соцсетях», — напомнили в администрации Перми.

Полный список вариантов участия в акции опубликован на официальном сайте проекта.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о программе праздничных мероприятий в честь Дня Победы, которые пройдут 9 мая в разных районах Перми.

шоу