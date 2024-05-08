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В Горьковском районе Омской области появился спорткомплекс

Торжественное открытие объекта провели губернатор Виталий Хоценко и председатель Законодательного Собрания Александр Артёмов.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Горьковской школы им. Владимира Варнавского велось в рамках нацпроекта «Образование».

Подробности в материале omsk.aif.ru.

Торжество по случаю открытия.

Торжественное открытие объекта провели губернатор Виталий Хоценко и председатель Законодательного Собрания Александр Артёмов.

Напомним, что в феврале 2024 года в районном центре была введена в эксплуатацию школа, теперь оба новых здания соединены тёплым переходом.

«Символично, что открытие нового комплекса прошло в преддверии празднования Дня Победы. Символично и то, что такое уникальное спортивное сооружение появилось в год, когда Горьковский район отмечает столетие», — подчеркнул глава региона.

Вручение подарков.

На церемонии открытия Виталий Хоценко вручил в подарок лучшему спортсмену района, чемпиону области по роллер-спорту, призёру по спортивному ориентированию на лыжах, гиревому спорту, шахматам Артёму Андресу кубок со своим автографом и пожеланиями, символизирующий будущие победы в спорте и воспитании достойной смены.

Подарки достались и юным любителям спорта. Они получили от главы региона футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи.

Торжественная часть мероприятия сменилась насыщенной спортивной программой. Лучшие спортсмены-гиревики, волейболисты, баскетболисты провели для горьковчан мастер-классы и фотосессии.