В Горьковском районе Омской области появился спорткомплекс

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Горьковской школы им. Владимира Варнавского велось в рамках нацпроекта «Образование».
Подробности в материале omsk.aif.ru.
Торжество по случаю открытия.
Торжественное открытие объекта провели губернатор Виталий Хоценко и председатель Законодательного Собрания Александр Артёмов.
Напомним, что в феврале 2024 года в районном центре была введена в эксплуатацию школа, теперь оба новых здания соединены тёплым переходом.
«Символично, что открытие нового комплекса прошло в преддверии празднования Дня Победы. Символично и то, что такое уникальное спортивное сооружение появилось в год, когда Горьковский район отмечает столетие», — подчеркнул глава региона.
Вручение подарков.
На церемонии открытия Виталий Хоценко вручил в подарок лучшему спортсмену района, чемпиону области по роллер-спорту, призёру по спортивному ориентированию на лыжах, гиревому спорту, шахматам Артёму Андресу кубок со своим автографом и пожеланиями, символизирующий будущие победы в спорте и воспитании достойной смены.
Подарки достались и юным любителям спорта. Они получили от главы региона футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи.
Торжественная часть мероприятия сменилась насыщенной спортивной программой. Лучшие спортсмены-гиревики, волейболисты, баскетболисты провели для горьковчан мастер-классы и фотосессии.