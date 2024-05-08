Погода в Перми на 9 мая 2024 года: в День Победы будет холодно и ветрено

Специалисты Пермского гидрометцентра дали прогноз погоды в Перми на День Победы 9 мая 2024 года и после праздников.
В День Победы 9 мая 2024 года синоптики вновь обещают пермякам значительное похолодание. Подробнее о погоде на 9 мая и праздничные выходные «Комсомольской правде» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра Евгения Пищальникова.
Прогноз погоды на День Победы 9 мая 2024 в Перми
— В ночь на четверг, 9 мая, в Перми пройдет холодный фронт. В связи с чем, теплый день 8 мая снова сменится похолоданием. Если ночью будет еще дождливо, то днем без осадков. Но будет ветер до 15 метров в секунду и дневной прогрев не выше +5 градусов, — пояснила начальник отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра Евгения Пищальникова.
Какая погода будет в Перми после праздников с 10 по 12 мая 2024
В пятницу, 10 мая 2024, характер погоды в Перми существенно не изменится. В краевой столице по-прежнему обойдется без существенных осадков и будет ветрено. Температура воздуха в ночные часы опустится до −2…0 градусов. Днем потеплеет до +5. Пройдет небольшой снег.
— С понижением температуры воздуха 10 мая ожидается, что землю еще присыпит снегом. Его не будет много, но на траве он появится, — говорит специалист. — И даже днем возможно выпадение осадков в виде отдельных снежинок. Но по интенсивности снега очень мало, поэтому он не произведет такого впечатления, как это было в понедельник утром.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 11 мая, если ветер ослабнет, то появятся небольшие осадки. Ночью они выпадут в виде мокрого снега, а днем в виде дождя. Ночная температура будет уже положительной — от нуля до +2 градусов. Днем воздух в Перми прогреется до +6…+8.
В воскресенье, 12 мая 2024, в Перми пройдут слабые дожди. Ночная температура воздуха повысится до +2…+4 градусов, а днем до +8…+10.
— Несмотря на повышение дневной температуры до +10 градусов, температурный фон пока окажется ниже климатической нормы. Можно сказать, что для данного времени сезона это все-таки умеренно холодно, — объяснила Евгения Пищальникова.
По предварительным прогнозам, такой же температурный фон сохранится и 13 мая. Есть вероятность, что с 15 по 17 мая будет пик потепления, а затем снова придет похолодание. Столбики термометров ночью покажут около +5 градусов, а днем в пределах +10.