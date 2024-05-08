Погода в Перми на 9 мая 2024 года: в День Победы будет холодно и ветрено

— С понижением температуры воздуха 10 мая ожидается, что землю еще присыпит снегом. Его не будет много, но на траве он появится, — говорит специалист. — И даже днем возможно выпадение осадков в виде отдельных снежинок. Но по интенсивности снега очень мало, поэтому он не произведет такого впечатления, как это было в понедельник утром.