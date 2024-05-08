Шелест пригласил омичей продегустировать кашу в парке Победы 9 мая

Омичей приглашают посетить «Фестиваль солдатской каши», где всех желающих угостят той самой кашей, которую едят военные. Угощение будут готовить там же, в парке. Планируется приготовить больше 1 тонны традиционных солдатских каш и угостить свыше 10 тысяч человек.