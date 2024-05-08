Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шелест пригласил омичей продегустировать кашу в парке Победы 9 мая

9 мая омичей ждёт много разных локаций в парке Победы.

Источник: Соцсети

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале пригласил омичей и гостей города на празднование Дня Победы 9 мая в парк имени 30-летия Победы. Праздничные мероприятия начнутся в 9.00 и закончатся в 18.30.

Праздничная программа носит название «Между прошлым и будущим: МЫ — неразрывная связь!». Для посетителей подготовлено 25 интерактивных площадок, на которых гостей будут ждать культурные, исторические, развлекательные и даже гастрономические мероприятия.

Омичей приглашают посетить «Фестиваль солдатской каши», где всех желающих угостят той самой кашей, которую едят военные. Угощение будут готовить там же, в парке. Планируется приготовить больше 1 тонны традиционных солдатских каш и угостить свыше 10 тысяч человек.

Также Омский автобронетанковый инженерный институт совместно с 242-м учебным центром ВДВ представят 10 единиц военной техники, а ГУ МЧС России по Омской области выставит 6 специализированных единиц пожарно-спасательной техники.

Посетители парка Победы также смогут увидеть проект «Галерея наград Великой Отечественной войны» и принять участие в творческих мастер-классах.

праздники