В середине лета в омском муниципальном транспорте может вырасти стоимость проезда

«Установить, что размер оплаты проезда и провоза ручной клади для пассажиров транспорта общего пользования на территории города Омска (автобус, троллейбус, трамвай) не должен превышать 35 рублей за разовую поездку (провоз ручной клади) при использовании электронных средств платежа с 1 июля 2024 года», — обозначено в документе.
Напомним, в настоящий момент в муниципальном общественном транспорте каждая такая поездка оценивается в 25 рублей.
В свою очередь, «потолок» стоимости поездки при оплате наличными предлагается установить на уровне в 40 рублей вместо текущих 30 рублей. Изменения также предлагается ввести с 1 июля 2024 года.
Отметим, незадолго до начала майских праздников 2024 года перевозчики на ряде маршрутов стали поднимать стоимость проезда. Так, с 25 апреля 2024 года она одномоментно увеличилась до 30−35 рублей сразу на 39 нерегулируемых маршрутах. Впоследствии к ним присоединился и перевозчик, работающий на маршруте № 212 ((«СТЦ Мега» — ООО «Лента»), повысив цену до максимальных на текущий момент 40 рублей за поездку.