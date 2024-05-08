В середине лета в омском муниципальном транспорте может вырасти стоимость проезда

Отметим, незадолго до начала майских праздников 2024 года перевозчики на ряде маршрутов стали поднимать стоимость проезда. Так, с 25 апреля 2024 года она одномоментно увеличилась до 30−35 рублей сразу на 39 нерегулируемых маршрутах. Впоследствии к ним присоединился и перевозчик, работающий на маршруте № 212 ((«СТЦ Мега» — ООО «Лента»), повысив цену до максимальных на текущий момент 40 рублей за поездку.