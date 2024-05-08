В Крыму напомнили об отмене Бессмертного полка

Советник главы Республики Крым Олег Крючков напомнил, что в этом году по соображениям безопасности не состоится акция «Бессмертный полк».
— Враги распространяют фейки об якобы проведении Бессмертного полка 9 мая в разных городах и поселках на полуострове. По соображениям безопасности 9 мая в Крыму шествие Бессмертного полка не проводится, — написал он в своем телеграм-канале.
Советник главы Крыма в очередной раз призвал пользоваться только официальными источниками информации и "не вестись на вбросы и слухи.