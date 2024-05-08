Из-за футбольного матча 10 мая в Самаре запустят дополнительные автобусы

Также после матча на стадион приедут дополнительные автобусы. На остановке «Улица Алма-Атинская» можно будет сесть на автобусы № 1, 34, 41, 67, которые поедут в сторону проспекта Кирова. А на остановку «Улица Дальняя» приедут автобусы № 1, 67, которые отвезут пассажиров на Мехзавод, в поселок Управленческий, на Красную Глинку и в Крутые Ключи.