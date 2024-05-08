Из-за футбольного матча 10 мая в Самаре запустят дополнительные автобусы

В пятницу, 10 мая, на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч между «Крыльями Советов» и «Ахматом» из Грозного в рамках очередного тура РПЛ. Для удобства болельщиков в этот день усилят работу общественного транспорта, сообщила пресс-служба администрации Самары.
— По окончании матча дополнительный подвижной состав, работающий на трамвайном маршруте № 11, будет ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена», — уточнили в горадминистрации и напомнили, что из-за ремонта трамвайных путей трамваи № 11, 22, 24, 25 едут только от Барбошиной поляны.
Также после матча на стадион приедут дополнительные автобусы. На остановке «Улица Алма-Атинская» можно будет сесть на автобусы № 1, 34, 41, 67, которые поедут в сторону проспекта Кирова. А на остановку «Улица Дальняя» приедут автобусы № 1, 67, которые отвезут пассажиров на Мехзавод, в поселок Управленческий, на Красную Глинку и в Крутые Ключи.