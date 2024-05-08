В Омске на День Победы объявили штормовое предупреждение

В МЧС по Омской области опубликовали предупреждение омских метеорологов о непогоде на 9 мая. Местами по Омской области ожидается сильный ветер 15−20 метров в секунду с порывами до 24 метров в секунду. Также пройдут дожди, грозы, возможен град.
Непогода сохранится и ночью, 10 мая. Синоптики прогнозируют сильный ветер порывами 15−20 метров в секунду, кратковременные дожди и грозы.
Омичам рекомендуют не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Не прятаться при грозе под высокими деревьями. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101.
Отметим, что согласно долгосрочным прогнозам на сайтах погоды, днём 10 мая непогода уже отступит. Оставшиеся выходные в Омской области будут тёплыми и солнечными.