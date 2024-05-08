В Омске на День Победы объявили штормовое предупреждение

Омичам рекомендуют не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Не прятаться при грозе под высокими деревьями. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101.