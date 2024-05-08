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В Омске на День Победы объявили штормовое предупреждение

В городе ожидают сильный ветер до 24 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 94% 751 мм рт. ст. +20°
Источник: Om1.ru

В МЧС по Омской области опубликовали предупреждение омских метеорологов о непогоде на 9 мая. Местами по Омской области ожидается сильный ветер 15−20 метров в секунду с порывами до 24 метров в секунду. Также пройдут дожди, грозы, возможен град.

Непогода сохранится и ночью, 10 мая. Синоптики прогнозируют сильный ветер порывами 15−20 метров в секунду, кратковременные дожди и грозы.

Омичам рекомендуют не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Не прятаться при грозе под высокими деревьями. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101.

Отметим, что согласно долгосрочным прогнозам на сайтах погоды, днём 10 мая непогода уже отступит. Оставшиеся выходные в Омской области будут тёплыми и солнечными.