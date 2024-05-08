Парад и концерт на Дворцовой, хор на стрелке и ретроавтомобили: Каким будет 9 Мая в Петербурге

ПАРАД НА ДВОРЦОВОЙ.
Репетировать парад на Дворцовой площади начали 23 апреля. С тех пор состоялось несколько «прогонов», которые показали полную готовность каждого участника торжественного события. Подробности организаторы держат в секрете, но известно, что в День Победы торжественным маршем по главной площади города пройдет несколько тысяч военнослужащих и десятки единиц военной техники. В том числе времен Великой Отечественной войны.
Конечно, главный упор власти города сделали на безопасность. Не только самого парада, но и всех событий, приуроченных к 9 Мая. В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга отметили, что «меры будут усилены до предельных». В частности, на параде будут дежурить представители военной полиции, оснащенные противодроновыми ружьями, и саперы. Впрочем, на парад можно будет попасть по приглашениям, на трибунах будут сидеть лишь ветераны. Чтобы ничего не пропустить, лучше обратиться к трансляции в Интернете или по телевизору. Начало парада войск в 10:00.
Ну и нужно добавить, что в этом году, как и в прошлом, не будет воздушной части парада. Причина та же — соображения безопасности.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».
Ровно по той же причине привычный формат в этом году изменит и «Бессмертный полк». Он пройдет, как и во времена пандемии, в онлайн-формате, без шествия по улицам городов.
Среди вариантов участия: можно распечатать фотографии и наклеить на машину или одежду. На сайте «Бессмертного полка» есть конструктор, в котором можно подобрать рамку для фотографии, подписать ФИО и даты жизни.
Также флешмобы пройдут в соцсетях. Там можно постить фотографии и рассказывать истории о жизни и подвигах своих предков с хештегом #нашБессмертныйПолк.
На сайте «Бессмертного полка» будут транслировать фотографии героев Великой Отечественной войны. Портреты можно будет увидеть и на медиафасадах в городах России, и на федеральных каналах телевидения.
ВОЗЛОЖЕНИЯ И КОНЦЕРТЫ.
Отметить День Победы можно, не уезжая далеко от своего дома. Как всегда, в разных районах города пройдут традиционные церемонии возложения цветов к мемориалам, посвященным памяти жертв Великой Отечественной. Они стартуют одновременно 8 мая в 11:00. Присоединиться могут все желающие. Цветы и венки будут возлагать на Пискаревском кладбище, площади Победы, у Триумфальной арки Победы в Красном Селе, у мемориала «Журавли» в Невском районе, на Богословском кладбище и многих других местах.
Кроме того, в разных районах города пройдет серия локальных концертов и уличных праздников. С их расписанием лучше ознакомиться на сайте вашего района.
Также запланирован ряд концертов. Туда в основном можно попасть по пригласительным, которые распространяют через советы ветеранов, однако некоторые из них доступны жителям районов через отделы культуры.
НЕ ПРОПУСТИ!
8 мая в 15:00 — концерт «Праздник со слезами на глазах» в формате театрализованного спектакля в БКЗ «Октябрьский».
9 мая в 12:00 — праздничный концерт в Петропавловской крепости.
9 мая в 13:30 — по Невскому проспекту проследует колонна ретроавтомобилей с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками СВО.
9 мая в 15:00 — концерт на Дворцовой площади. Среди артистов группы «Джанго» и «Декабрь», заслуженный артист Санкт-Петербурга Виталий Аксенов и другие. Также на Дворцовой пройдет традиционная выставка исторической техники.
9 мая в 19:00 — концерт на «Газпром Арене» под символичным названием «Непокоренные». Известно, что он будет состоять из двух частей — рок-оратории, которую посвятят «Молодой гвардии», и выступления артистов, среди которых будет Елена Ваенга, Лариса Долина, Александр Буйнов, Сергей Трофимов и многие другие.
9 мая в 21:00 — на стрелке Васильевского острова состоится концерт сводного хора высших учебных заведений Петербурга.
9 мая в 22:00 — День Победы завершится праздничным салютом (информация о проведении салюта в городе может измениться — следите за обновлениями на сайте spb.kp.ru).
КОНКРЕТНО.
КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ТРАНСПОРТ.
Городской наземный транспорт будет работать:
8 мая — по графику пятницы.
9, 10, 11, 12 мая — по графику воскресенья.
Петербургский метрополитен:
9 мая — по графику субботы.
10, 11, 12 мая — по графику воскресенья.
Пригородные электропоезда:
8 мая — по графику пятницы.
9, 10, 11 мая — по графику субботы.
12 мая — по графику воскресенья.
Кроме того, 8 и 9 мая ветераны Великой Отечественной войны в Петербурге смогут бесплатно проехать на общественном городском транспорте.
— Мера социальной поддержки распространяется на следующие категории: инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в тот период, а также награжденные медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — уточнили в городском правительстве.