Парад и концерт на Дворцовой, хор на стрелке и ретроавтомобили: Каким будет 9 Мая в Петербурге

Конечно, главный упор власти города сделали на безопасность. Не только самого парада, но и всех событий, приуроченных к 9 Мая. В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга отметили, что «меры будут усилены до предельных». В частности, на параде будут дежурить представители военной полиции, оснащенные противодроновыми ружьями, и саперы. Впрочем, на парад можно будет попасть по приглашениям, на трибунах будут сидеть лишь ветераны. Чтобы ничего не пропустить, лучше обратиться к трансляции в Интернете или по телевизору. Начало парада войск в 10:00.