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В Свердловской области дальнобойщикам советуют не ехать по Пермскому тракту

На трассе Пермь — Екатеринбург возможны заторы из-за ремонта и непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург идут ремонтные работы. Автомобилистам советуют выбрать другой маршрут во избежание заторов, которые могут усугубиться плохой погодой. Об этом сообщает «Уралуправтодор».

— В выходные и праздничные дни с увеличением трафика возможны заторы. В ночь с 9 на 10 мая прогнозируются осадки в виде мокрого снега, что также может затруднить проезд. Если есть возможность, совершайте поездки, используя железнодорожный транспорт, — передает пресс-служба учреждения.

Водителям грузового транспорта рекомендуют подобрать пути объезда тракта. Актуальную информацию о состоянии проезда можно узнать по номеру +7 (800) 200−63−06.