В Свердловской области дальнобойщикам советуют не ехать по Пермскому тракту

— В выходные и праздничные дни с увеличением трафика возможны заторы. В ночь с 9 на 10 мая прогнозируются осадки в виде мокрого снега, что также может затруднить проезд. Если есть возможность, совершайте поездки, используя железнодорожный транспорт, — передает пресс-служба учреждения.