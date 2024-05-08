В Свердловской области дальнобойщикам советуют не ехать по Пермскому тракту

В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург идут ремонтные работы. Автомобилистам советуют выбрать другой маршрут во избежание заторов, которые могут усугубиться плохой погодой. Об этом сообщает «Уралуправтодор».
— В выходные и праздничные дни с увеличением трафика возможны заторы. В ночь с 9 на 10 мая прогнозируются осадки в виде мокрого снега, что также может затруднить проезд. Если есть возможность, совершайте поездки, используя железнодорожный транспорт, — передает пресс-служба учреждения.
Водителям грузового транспорта рекомендуют подобрать пути объезда тракта. Актуальную информацию о состоянии проезда можно узнать по номеру