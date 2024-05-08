Собянин возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Жукову

Сергей Собянин возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади в канун 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Его сопровождали представители Правительства Москвы, ветеранских и общественных организаций, а также кадеты.
В начале церемонии военнослужащие Преображенского полка вынесли три венка из еловых ветвей, украшенные цветами и опоясанные красными лентами, и установили их перед Вечным огнем. Собравшиеся почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Затем участники церемонии в сопровождении роты почетного караула и оркестра Преображенского полка прошли к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади, где возложили две корзины с цветами.