Из-за мощных вспышек на Солнце в Ростове ожидаются магнитные бури

Информация об этом появилась на сайте Лаборатории солнечной астрономии.
По данным специалистов, оборудование зафиксировало крупный выброс массы в сторону Земли. Накануне была двойная X вспышка на Солнце — утром 8 мая. Первая случилась около 05:00, вторая — 08:00. Оба выброса энергии в атмосфере светила достигли сильного уровня (Х1).
Из-за этого в Ростове ожидается серия магнитных бурь. Первые из них прогнозируют 11 мая. Предположительно, они будут средней силы (G2-G3; максимальная сила оценивается как G5).
Метеозависимым людям в этот день лучше избегать физических и умственных нагрузок, больше отдыхать. Также стоит воздержаться от кофе.