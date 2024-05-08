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Из-за мощных вспышек на Солнце в Ростове ожидаются магнитные бури

В Ростове ожидается серия магнитных бурь из-за мощных вспышек на Солнце.

Источник: NASA

Информация об этом появилась на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

По данным специалистов, оборудование зафиксировало крупный выброс массы в сторону Земли. Накануне была двойная X вспышка на Солнце — утром 8 мая. Первая случилась около 05:00, вторая — 08:00. Оба выброса энергии в атмосфере светила достигли сильного уровня (Х1).

Из-за этого в Ростове ожидается серия магнитных бурь. Первые из них прогнозируют 11 мая. Предположительно, они будут средней силы (G2-G3; максимальная сила оценивается как G5).

Метеозависимым людям в этот день лучше избегать физических и умственных нагрузок, больше отдыхать. Также стоит воздержаться от кофе.

космос