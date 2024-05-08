Уфимские власти дали ответ на просьбы горожан снова включить отопление в квартирах

Власти Уфы дали ответ на просьбы горожан снова включить отопление в квартирах. Несмотря на весьма по-летнему жаркую вторую половину апреля, начало мая, которое, как правило, бывает теплым, выдалось чрезвычайно холодным, а в некоторых регионах Башкирии — даже морозным.
Многие уфимцы начали замерзать в своих квартирах, и часть из них обратилась к властям с просьбой на время вернуть отопление в домах. В мэрии на это дали удручающий ответ: поскольку отопительный сезон официально завершился, возобновить подачу тепла уже не представляется возможным.
Дело в том, что уже началась подготовка к следующему сезону, во время которого проходят капитальные ремонты, а также испытания оборудования и тепловых сетей. И потому возобновить подачу тепла технически уже никак нельзя.
Кроме того, как отметила специалист социальных коммуникаций уфимской мэрии, согласно закону, отопление отключают, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится выше +8° в течение пяти дней. А нынешняя погода этим требованиям соответствует.