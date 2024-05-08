Уфимские власти дали ответ на просьбы горожан снова включить отопление в квартирах

Многие уфимцы начали замерзать в своих квартирах, и часть из них обратилась к властям с просьбой на время вернуть отопление в домах. В мэрии на это дали удручающий ответ: поскольку отопительный сезон официально завершился, возобновить подачу тепла уже не представляется возможным.