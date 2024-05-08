Праздничные выходные в Башкирии будут аномально морозными

10, 11 мая на погоду по-прежнему будет влиять арктическая воздушная масса. Особенно холодным ожидается 10 мая — ночью в большинстве районов до заморозков в воздухе и на поверхности почвы −1, −6°, днем +4,+9°. 11 мая температура воздуха незначительно повысится ночью до 0, +5°, местами сохранятся заморозки до −5°, днем до +8,+13°. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер в республике в эти дни ожидается порывистым, местами до сильного скоростью до 15−20 м/с", — сообщается на сайте Башгидромета.