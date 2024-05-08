Праздничные выходные в Башкирии будут аномально морозными

"После кратковременного повышения температуры воздуха 8 мая на очередные длительные выходные в республике вновь похолодает. В День Победы, 9 мая, с прохождением холодного фронта температура воздуха понизится днем до +6, +11 градусов. Местами пройдут небольшие дожди со снегом, ветер ожидается порывистым до сильного. Ночью интенсивность дождей будет выше — местами дожди будут сильными, по востоку до очень сильных.
10, 11 мая на погоду по-прежнему будет влиять арктическая воздушная масса. Особенно холодным ожидается 10 мая — ночью в большинстве районов до заморозков в воздухе и на поверхности почвы −1, −6°, днем +4,+9°. 11 мая температура воздуха незначительно повысится ночью до 0, +5°, местами сохранятся заморозки до −5°, днем до +8,+13°. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер в республике в эти дни ожидается порывистым, местами до сильного скоростью до 15−20 м/с", — сообщается на сайте Башгидромета.
По сведению Гидрометцентра России, в период с 8 по 17 мая в республике ожидается холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 3−5° ниже климатической нормы.