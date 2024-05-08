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На Челябинскую область надвигаются буря и сильные дожди

Ухудшение погоды в регионе ожидается уже 9 мая.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 88% 751 мм рт. ст. +20°
Источник: МК.RU Челябинск

Ухудшение погоды в регионе ожидается уже 9 мая.

По прогнозам синоптиков Челябинского ЦГМС, в некоторых районах Челябинской области ветер может достигать скорости в 15−20 метров в секунду. Кроме того, ночью будут идти сильные дожди.

В Челябинске на майские праздники, с 9 по 11 мая, днем температура воздуха ожидается +9, +11, а вот ночью значительно похолодает — 10 и 11 мая столбик термометра может опуститься до нуля.

Южноуральцев просят соблюдать меры личной безопасности. В случае необходимости необходимо обращаться за помощью по телефонам 101 и 112.