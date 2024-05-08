На Челябинскую область надвигаются буря и сильные дожди

Ухудшение погоды в регионе ожидается уже 9 мая.
По прогнозам синоптиков Челябинского ЦГМС, в некоторых районах Челябинской области ветер может достигать скорости в 15−20 метров в секунду. Кроме того, ночью будут идти сильные дожди.
В Челябинске на майские праздники, с 9 по 11 мая, днем температура воздуха ожидается +9, +11, а вот ночью значительно похолодает — 10 и 11 мая столбик термометра может опуститься до нуля.
Южноуральцев просят соблюдать меры личной безопасности. В случае необходимости необходимо обращаться за помощью по телефонам 101 и 112.