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В Самаре открыли Аллею выдаю­щихся врачей

Она появилась рядом с Клиниками медуниверситета.

В Самаре 8 мая 2024 года рядом с Клиниками медуниверситета открылась Аллея выдающихся врачей. На ней установлены бюсты известных медиков, которые не только внесли огромный вклад в развитие медицины, но и были непосредственными участниками событий Великой Отечественной войны.

Увековечены имена Александра Аминева, Тихона Ерошевского, Георгия Ратнера, Игоря Солдатова и Александра Краснова.

По словам председателя СГД Геннадия Котельникова, принимавшего участие в открытии аллеи, Александр Краснов был его учителем, и всю войну он, будучи ребенком, работал наравне со взрослыми. Тихон Ерошевский руководил эвакуационным госпиталем, а Георгий Ратнер, Александр Аминев и Игорь Солдатов внесли колоссальный вклад в становление медицины страны, сообщили в пресс-службе СГД.

медицина