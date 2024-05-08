В Самаре 8 мая 2024 года рядом с Клиниками медуниверситета открылась Аллея выдающихся врачей. На ней установлены бюсты известных медиков, которые не только внесли огромный вклад в развитие медицины, но и были непосредственными участниками событий Великой Отечественной войны.