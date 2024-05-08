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В Башкирии проживают 124 участника Великой Отечественной войны

Замруководителя Республиканского музея Боевой Славы Лилия Нурасова в прямом включении из ЦУР Башкирии в передачу «Салям» на БСТ сообщила, что сегодня в регионе проживают 124 участника Великой Отечественной войны.

Источник: Башинформ

Как подчеркнула она, 200 тысяч воинов награждены орденами и медалями (включая 3860 бойцов легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова), 299 удостоены звания Героя Советского Союза, а 47 стали полными кавалерами ордена Славы.

«Жители республики были героями не только на фронте, но и в тылу — за самоотверженный труд 6 наших земляков удостоены звания Героя Социалистического Труда», — отметила гостья эфира.

Отмечается, что из Башкирии на фронт ушли 710 тысяч человек, 322 тысячи из них — не вернулись.