В Башкирии проживают 124 участника Великой Отечественной войны

Как подчеркнула она, 200 тысяч воинов награждены орденами и медалями (включая 3860 бойцов легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова), 299 удостоены звания Героя Советского Союза, а 47 стали полными кавалерами ордена Славы.
«Жители республики были героями не только на фронте, но и в тылу — за самоотверженный труд 6 наших земляков удостоены звания Героя Социалистического Труда», — отметила гостья эфира.
Отмечается, что из Башкирии на фронт ушли 710 тысяч человек, 322 тысячи из них — не вернулись.