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В Казани до кладбищ запустят дополнительные автобусы

В Казани до кладбищ будут ходить дополнительные автобусы, рассказали в мэрии города.

В памятные дни: 9 мая, 14 мая, 22 июня общественный транспорт будет курсировать чаще.

От «Проспекта Победы» до Самосыровского кладбища — 10 автобусов № 201с, столько же — № 202с от Чеховского рынка. До «Кургана» — один маршрут № 207с, до Мусульманского кладбища — № 210.

Для жителей Дербышек — автобус № 204с. До некрополя в Сухой реке — № 206с и № 208с. От «ДК железнодорожников» до Юдинского кладбища — № 205с. От площади Вахитова до Татарского кладбища — один маршрут — № 209с, до Киндерского — № 84.

Напомним, на трассе М12 снизили максимальную разрешенную скорость.