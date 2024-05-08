Ко Дню Победы. Свердловские ветераны получили все положенные выплаты

До начала праздника.
Это не только ветераны Великой Отечественной войны, но и бывшие узники концлагерей, труженики тыла и дети погибших или пропавших без вести военнослужащих. «Данные меры поддержки предоставляются ежегодно до наступления праздника, — рассказал министр социальной политики региона Андрей Злоказов. — На данный момент процесс их доставки практически завершён».
Стоит отметить, что выплаты регламентируются региональным законом «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». Весь процесс их предоставления проходит под контролем губернатора Евгения Куйвашева. В числе получателей — участники и ветераны Великой Отечественной войны, их вдовы, труженики тыла, граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ряд других категорий уральцев. На эти цели из регионального бюджета направлено почти 33,3 млн рублей.
Единовременная выплата ко Дню Победы дополняет комплекс мер государственной поддержки ветеранов, принятых по решению главы региона. В их перечень входят ежемесячные пособия на проезд по территории Среднего Урала (на всех видах городского и междугороднего пассажирского транспорта), единовременное пособие на ремонт жилья, частичная компенсация затрат на газификацию дома, другие виды помощи. Социальные работники и волонтёры закупают и доставляют ветеранам продукты и лекарства, готовят, наводят порядок в квартире, при необходимости проводят гигиенические процедуры.
По зову сердца.
«Заботиться о ветеранах — большая честь, — считает руководитель центра социального обслуживания Ленинского района Екатеринбурга Нэлли Луначёва. — За каждым у нас закреплён соцработник. Часто наши сотрудники предоставляют дополнительные услуги, просто помогают людям по зову сердца. Например, наш сотрудник Денис Фахриев в прошлом году подготовил к параду ветерана Гадыя Гайнутдиновича: почистил форму, фуражку, поменял кокарду, отреставрировал медали… “.
Сегодня в Свердловской области живут 337 ветеранов Великой Отечественной войны, 281 несовершеннолетний узник концлагерей, почти девять тысяч тружеников тыла, свыше 20 тысяч детей погибших или пропавших без вести военнослужащих. Все они получают соответствующие меры поддержки.
Во всех муниципалитетах ветераны (с учётом состояния их здоровья) участвуют в праздничных мероприятиях, организованных ко Дню Победы. В этом году на Среднем Урале пройдут сотни памятных акций. Помимо торжественно-траурных митингов на мемориалах, это различные выставки, концерты, спектакли, автопробеги и многое-многое другое. Акции «Георгиевская лента» и «Верни Герою имя» продлятся до 12 мая.
Трудовая доблесть.
На Среднем Урале нет семьи, которой так или иначе не коснулась бы Великая Отечественная война. Более 700 тысяч свердловчан ушли на фронт. Те, кто остался, трудились на заводах, в госпиталях, в поле. Свердловская область не зря снискала славу кузницы Победы. Уральские предприятия и эвакуированные в регион заводы давали 40% всей военной продукции страны. Более 150 госпиталей, организованных по всей области, принимали раненых. Уникальной страницей летописи тех грозовых лет стало формирование Уральского добровольческого танкового корпуса.
Города Свердловской области одними из первых были удостоены высокого звания «Город трудовой доблести». Екатеринбургу и Нижнему Тагилу оно было присвоено летом 2020 года, а весной 2021 года — Каменску-Уральскому.
В обозримом будущем число таких населённых пунктов может вырасти до семи. На получение почётного статуса претендуют Серов, Ирбит, Первоуральск и Верхняя Пышма. Впрочем, Евгений Куйвашев неоднократно высказывал мнение, что на Урале этого звания достоин каждый город.