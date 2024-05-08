Ко Дню Победы. Свердловские ветераны получили все положенные выплаты

На Среднем Урале нет семьи, которой так или иначе не коснулась бы Великая Отечественная война. Более 700 тысяч свердловчан ушли на фронт. Те, кто остался, трудились на заводах, в госпиталях, в поле. Свердловская область не зря снискала славу кузницы Победы. Уральские предприятия и эвакуированные в регион заводы давали 40% всей военной продукции страны. Более 150 госпиталей, организованных по всей области, принимали раненых. Уникальной страницей летописи тех грозовых лет стало формирование Уральского добровольческого танкового корпуса.