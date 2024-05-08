Учащиеся Ростова поучаствовали в акции «Бессмертный полк»

«В школах и детских садах организованы “Стены памяти”, на которых ребята и сотрудники образовательных организаций представили портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны», — написал Алексей Логвиненко.
На тематических классных часах «Разговоры о важном» педагоги рассказали ученикам истории подвигов ветеранов Великой Отечественной войны и обсудили с детьми вопросы патриотизма и служения Родине.
«Дети — наше будущее. И наша задача — привить им уважение к истории своей страны и научить чтить память своих героев», — считает градоначальник.