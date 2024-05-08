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Поезд Памяти запустили в метро Минска в канун Дня Победы (видео)

В каждом из пяти вагонов демонстрируется история Беларуси — в годы Великой Отечественной войны и не только.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мая — Sputnik. В столичном метрополитене в среду запустили тематический брендированный поезд Памяти, передает корреспондент Sputnik.

Состав из пяти вагонов прибыл на станцию «Площадь Победы», о его прибытии диспетчеры заранее проинформировали пассажиров. Прибытие поезда также сопровождал военный марш и молодежь в одежде с военной атрибутикой.

Подвижной состав пробыл на станции две минуты, после чего с пассажирами отправился в сторону станции метро «Уручье». По словам пресс-секретаря Минского метрополитена Андрея Дроба, Поезд Памяти будет курсировать круглогодично.

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