В Челябинске перенесли сроки отключения горячей воды

Первый этап гидравлических испытаний должен был стартовать в Челябинске 13 и 14 мая. Однако не все дома, которые планировали отключить в это время, останутся без горячей воды. В управлении жилищно-коммунального хозяйства приняли решение перенести начало опрессовки домов, которые обслуживают локальные котельные, на 20 и 21 мая.
Так, с 20 мая и до 3 июня от горячего водоснабжения отключат жилые дома микрорайона № 3 от котельной ООО ТСО «Северо-Запад». С 21 мая по 4 июня горячей воды не будет в домах, подключённых к другим локальным котельным. Список можно посмотреть на сайте мэрии.
— Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён, — отметили в администрации Челябинска.