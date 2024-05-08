В Челябинске перенесли сроки отключения горячей воды

Первый этап гидравлических испытаний должен был стартовать в Челябинске 13 и 14 мая. Однако не все дома, которые планировали отключить в это время, останутся без горячей воды. В управлении жилищно-коммунального хозяйства приняли решение перенести начало опрессовки домов, которые обслуживают локальные котельные, на 20 и 21 мая.